به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، اسماعیل قاسمی در جلسه شورای اداری فومن با اشاره به اینکه۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب کشاورزی در این شهرستان اختصاص یافته است گفت : این میزان اعتبار برای مرمت بازسازی لایروبی و تجهیز آب بندان‌ها سر دهنه‌ها کانال‌ها انهار ایستگاه‌های پمپاژو چاه‌های آب کشاورزی هزینه می‌شود.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر تسریع ساخت دوپله ورودی فومن ومنطقه گردشگری قلعه رودخان گفت: امسال۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این دو پل اختصاص یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین داوودی امام جمعه فومن نیز در این جلسه با اشاره به در پیش بودن شب یلدا نظارت و بازرسی هرچه بیشتر بازار را ضروری دانست و گفت:

مردم برای تامین مایحتاج خود مشکلاتی را تحمل می‌کنند ومسئولان باید با بازرسی دقیق و کنترل بازار بر افزایش قیمت‌ها نظارت کنند.