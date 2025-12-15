به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نویسنده کتاب «مدرسه‌ای برای زندگی» در مراسم رونمایی این کتاب گفت: بنده در مقدمه کتاب توضیح داده‌ایم که گرچه این اثر با تمرکز بر دوره ابتدایی و با توجه ویژه به تربیت دختران نوشته شده است، اما این به معنای غیرقابل‌استفاده بودن آن برای دوره متوسطه یا فقط محدود به پسران نیست.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مباحث کتاب، ماهیتی مشترک دارد و مدارس مختلف در هر مقطع تحصیلی و با هر جامعه مخاطبی می‌توانند از آن بهره ببرند.

سید مهدی نوایی گفت: تلاش ما این بوده که مطالب به‌گونه‌ای طراحی شود که مدیران، مؤسسان و راهبران تربیتی بتوانند در موقعیت‌های مختلف به آن مراجعه کنند و از آن به‌عنوان یک نقشه راه استفاده نمایند.

وی افزود: هفت بخش کتاب در حقیقت هفت زیرنظام مدرسه زندگی هستند. ما از زوایای مختلف به این پرسش پاسخ داده‌ایم که درباره مدرسه زندگی از چه منظر‌هایی می‌توان سخن گفت و چه موضوعاتی باید کانون توجه قرار گیرد.

آقای نوایی گفت: تأکید جدی ما این است که نباید بین آموزش و تربیت جدایی قائل شد. در الگوی مدنظر ما، دوگانه‌هایی مانند آموزش در برابر پرورش یا معاون آموزشی در برابر معاون تربیتی معنا ندارد. ما آموزش را یکی از شئون اصلی تربیت می‌دانیم.

نویسنده افزود: بر اساس منطق تحول بنیادین، شش ساحت تربیتی تعریف شده که یکی از آنها ساحت علمی و فناورانه است. ما معتقدیم آنچه به‌عنوان آموزش شناخته می‌شود، ذیل همین ساحت قرار می‌گیرد و بخشی از فرآیند تربیت است، نه امری مستقل از آن. به همین دلیل، در این کتاب تلاش کرده‌ایم تا حد امکان این دوگانگی‌های رایج را حذف کنیم و نگاه یکپارچه‌تری به مدرسه ارائه دهیم.

ناشر کتاب «مدرسه ای برای زندگی » ، نشر مهرستان است که کتابهای «مبلغ کودک ، تبلیغ بانمک » و «خط مشی پژوهی »،«مدل سازی اجتماعی » و «آن سوی دیوار مدرسه » از جمله آثار پیشین این انتشارات است .