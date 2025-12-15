به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «حسین مافی» گفت: در پی افزایش سرقت قاپ زنی در هفته‌های اخیر در محله "شهرری" و وصول پرونده به پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق در دستور کار کارآگاهان زبده پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود:با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرانجام در ۲۲ آذر ماه سال جاری مخفیگاه متهم را در شهرستان ری شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی روز گذشته تیم‌های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ حسین مافی ادامه داد: ماموران آن پلیس پس از حضور در محل طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۱۵ دستگاه تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف که به همراه متهم به مقر پلیس منتقل نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در تحقیقات انجام شده متهم ۳۵ ساله سابقه دار به ۱۰ فقره موبایل قاپی در محدوده شهرری اعتراف کرده متهم نیز جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری اعزام شد.