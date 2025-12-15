

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: ماموران انتظامی حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به فردی که پیاده داخل جنگل در حال حرکت بود مشکوک شدند.

وی از کشف یک دستگاه فلز یاب بدون مجوز در بازرسی از وسایل متهم خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش از معرفی متهم ۲۱ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و از شهروندان خواست، برای مقابله با سارقان فرهنگ و تمدن کشور، هرگونه مورد مشکوک را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.