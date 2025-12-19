نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، از انعقاد قرارداد ۳۰ هزار میلیارد ریالی برای ادامه اجرای پروژه سد مشمپا از بزرگ‌ترین ساز‌های آبی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، از انعقاد قرارداد ۳۰ هزار میلیارد ریالی برای ادامه اجرای پروژه سد مشمپا از بزرگ‌ترین ساز‌های آبی استان خبر داد.

مصطفی طاهری افزود: تکمیل این سد پس از سال‌ها توقف به دلیل مسایل زیست‌محیطی، اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده و قرار است بخش عمده نیاز‌های شرب و صنعتی استان را تأمین کند.

وی ادامه داد: پروژه سد مشمپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازه آبی استان پس از سال‌ها توقف، وارد مرحله تازه‌ای از اجرا شد، این سد با ظرفیت مخزن ۳۵۰ میلیون متر مکعب طراحی شده و هدف آن تأمین پایدار آب شرب و صنعت استان است.

طاهری با بیان اینکه گره زیست محیطی این پروژه بزرگ در دولت سیزدهم باز شد، افزود: اگر روند تخصیص بودجه‌های سالانه برای این طرح به صورت معمول ادامه می‌یافت، ساخت سد بیش از ده سال طول می‌کشید، اما در تاریخ ۱۷ آذرماه جاری قرارداد مشترکی میان کارفرما، پیمانکار و بخش خصوصی به ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال منعقد شد که زمینه تجهیز سریع کارگاه و آغاز عملیات اجرایی را فراهم کرده است.

طاهری همچنین تأکید کرد: مدل تأمین مالی این پروژه به عنوان یک تجربه موفق در حال تبدیل شدن به قانون است.

وز ابراز امیدواری کرد: با تبدیل این مدل به قانون می‌توان پروژه‌های آبی و خطوط انتقال آب کشور را بدون وابستگی به بودجه دولتی و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به سرانجام رساند.

سد «مشمپا» از بزرگترین سد‌های استان زنجان است. این سد با حجم مخزن ۳۵۰ میلیون مترمکعب بر روی رودخانه قزل اوزن در شهرستان زنجان و در نزدیکی روستای مشمپا در جنوب غربی استان زنجان احداث می‌شود.

اگر چه عملیات اجرایی سد مشمپا از حدود ۳۰ سال قبل آغاز شده است، اما برخی محدودیت‌ها شامل مشکلات اعتباری و مسایل فنی و مطالعات دوباره موجب شده است روند اجرای این طرح به کندی پیش برود و هم اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.