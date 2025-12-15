به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از میان یازده فوتبالیستی که فیفا به‌عنوان نامزد بهترین بازیکنان فصل ۲۵-۲۰۲۴ انتخاب کرده است، چهار نفر از تیم پاری‌سن‌ژرمن هستند اما کارشناسان برای کیلین امباپه گلزن فرانسوی رئال مادرید و لمین یامال ستاره اسپانیایی تیم بارسلونا نیز بخت انتخاب قائل هستند.

رأی‌گیری برندگان جایزه «THE Best» از میان کاپیتان‌ها و سرمربیان ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا اجرا می‌شود و روزنامه‌نگاران مطرح جهان و هواداران نیز در این رای گیری شرکت دارند.

سال گذشته وینیسیوس ژونیور برزیلی برنده جایزه «THE Best» شد، اما نام او امسال حتی در میان نامزد‌ها هم به چشم نمی‌خورد.

فهرست ۱۱ نامزد برترین بازیکن جهان به این شرح است:

عثمان دمبله (فرانسه و پاری سن ژرمن) / اشرف حکیمی (مغرب و پاری سن ژرمن) / هری کین (انگلیس و بایرن مونیخ) / کیلیان امباپه (فرانسه و رئال مادرید) / نونو مندش (پرتغال و پاری سن ژرمن) / کول پالمر (انگلیس و چلسی) / پدری (اسپانیا و بارسلونا) / رافینیا بلولی (برزیل و بارسلونا) / محمد صلاح (مصر و لیورپول) / ویتینیا (پرتغال و پاری سن ژرمن) / لمین یامال (اسپانیا و بارسلونا)

اسامی نامزد‌های جایزه بهترین دروازه‌بان سال هم به این شرح منتشر شد:

آلیسون بکر از برزیل و لیورپول / تیبو کورتوا از بلژیک و رئال مادرید / جان‌لوئیجی دوناروما از ایتالیا و پاری سن ژرمن و منچسترسیتی / امیلیانو مارتینز از آرژانتین و آستون ویلا / مانوئل نویر از آلمان و بایرن مونیخ / یان زومر از سوئیس و اینتر / داوید رایا از اسپانیا و آرسنال / و وویسچ شزنی از لهستان و بارسلونا

فهرست بخش بهترین سرمربی مرد نیز به این شرح است:

خاویر آگیره از مکزیک و تیم ملی مکزیک / میکل آرتتا از اسپانیا و آرسنال / لوئیز انریکه از اسپانیا و پاری سن ژرمن / هانسی فلیک از آلمان و بارسلونا / انزو مارسکا از ایتالیا و چلسی / روبرتو مارتینز از اسپانیا و تیم ملی پرتغال / و آرنی اشلوت از هلند و لیورپول

فهرست نامزد‌های جایزه بهترین بازیکن زن فیفا نیز به این شرح است:

سندی بالتیمور از فرانسه و چلسی / ناتالی بیورن از سوئد و چلسی / آیتانا بونماتی از اسپانیا و بارسلونا / لوسی برونز از انگلیس و چلسی / ماریونا کالدنتی از اسپانیا و آرسنال / تموا چاوینگا از مالاوی و کانزاس سیتی کارنت / دیانی کادیدیاتو از فرانسه و المپیک لیون / ملچی دومورنی از هائیتی و المپیک لیون / پاتری گیخارو از اسپانیا و بارسلونا / لیندزی هیپس از آمریکا و المپیک لیون / لورن جیمز از انگلیس و چلسی / کلوئه کلی از انگلیس و منچسترسیتی و آرسنال / اوا پاژور از لهستان و بارسلونا / کلودیا پینا از اسپانیا و بارسلونا / آلکسیا پوتیاس از اسپانیا و بارسلونا / آلیسیا روسو از انگلیس و آرسنال / لیا ویلیامسون از انگلیس و آرسنال

نامزد‌های جایزه بهترین مربی فوتبال زنان به این شرح است:

سونیا بومپاستور از تیم چلسی / خواناتان خیرالدز از تیم‌های واشنگتن اسپیریت و المپیک لیون / سب هاینِس از تیم اورلاندو پراید / رنه اسلگرز از تیم آرسنال / و سارینا ویگمن از تیم انگلیس

فهرست نامزد‌ها جایزه بهترین دروازه‌بان زن به این شرح است:

آن-کاترین برگر از آلمان و گاتهام / کاتا کول از اسپانیا و بارسلونا / کریستین اندلر از شیلی و لیون / هانا همپتون از انگلیس و چلسی / آنا مورهاوس از انگلیس و اورلاندو پراید / چیاماکا اننادوزی از نیجریه و اف ث پاری / فالون تولیس جویس از آمریکا و منچستریونایتد

نامزد‌های جایزه هواداران به این شرح اعلام شد:

آلخاندرو سیگانوتو از آرژانتین / مانولو ال دل بومبو از اسپانیا / و زاخوی عراق

نامزد‌های جایزه بهترین گل جهان موسوم به جایزه پوشکاش نیز به این شرح اعلام شد:

الراندرو از ویتوریا برزیل مقابل کروزیرو برزیل / آلساندرو دیولا از کالیاری ایتالیا مقابل ونتزیا ایتالیا / پدرو دلا وگا از کروز آزول مکزیک مقابل سیاتل آمریکا / سانتیاگو مونتیل از ایندیپندینته آرژانتین مقابل ریواداویا آرژانتین / عمرو ناصر از الاهلی مصر مقابل فارکو مصر / کارلوس اورانتینا از کوئرتارو مکزیک مقابل اطلس گوادالاخارا مکزیک / لوکاس ریبیرو از ماملودی سان داونز آفریقای جنوبی مقابل بوروسیا دورتموند آلمان / دکلان رایس از آرسنال مقابل رئال مادرید / ریزکی ریدیو از پرسیجا جاکارتا اندونزی مقابل آرِما مالانگ اندونزی / کوین رودریگش از قاسم پاشا ترکیه مقابل ریزه اسپور ترکیه و / لمین یامال از بارسلونا مقابل اسپانیول

همچنین نامزد‌های جایزه بهترین گل فوتبال زنان با عنوان جایزه مارتا نیز اعلام شده است.