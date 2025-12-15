نخستین جشنواره دووآب نیز در ۲۴ آذر ماه با استقبال کم نظیر گردشگران و شهروندان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ بمناسبت ولادت حضرت زهرا (س)، گرامیداشت مقام والای مادر و هفته زن و به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر، نخستین جشنواره آشپزی دووآب در محل باغ ۳۳ هکتاری با استقبال پرشور گردشگران و شهروندان برگزار شد.

فرماندار شهرستان رامسر گفت: رامسر بر تارک گردشگری ایران می‌درخشد و ما در تلاش هستیم تا با رویداد سازی و برگزاری جشنواره‌ها در جهت افزایش نشاط اجتماعی و جذب هرچه بیشتر گردشگران گام برداریم.

مسلم قبادیان افزود: این جشنواره‌ها از رویداد بهارنارنج آغاز، با جشنواره غذا‌های محلی و شیردوشان تداوم یافت و با جشنواره گل‌های آزالیا به اوج خود رسید و نخستین جشنواره دووآب نیز در ۲۴ آذر ماه با استقبال کم نظیر گردشگران و شهروندان برگزارشد.

وی تاکیدکرد: برگزاری چنین رویداد‌های علاوه بر معرفی هرچه بیشتر آداب، سنن و تنوع غذایی موجب جذب گردشگرو تقویت اقتصاد جوامع محلی است و جا دارد از ستاد برگزاری جشنواره‌ها، شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر قدردانی نماییم.

فاطمه خداپرست دبیر این جشنواره نیز گفت: با حمایت‌های شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر رامسر این رویداد فاخر آیینی و فرهنگی با استقبال بسیار خوب گردشگران و همشهریان و مردم رامسر رو‌به‌رو شد..

وی ادامه داد: رامسر علاوه بر مواهب کم نظیر طبیعی دارای آیین، سنن، صنایع دستی ارزشمند و غذا‌های ارگانیک است و ما در تلاش هستیم تا با رویداد سازی مقدمات ثبت این غذا به نام رامسر را فراهم آوریم و به سمت برند سازی برویم.

به گفته او: این رویداد در تقویم مناسبتی ثبت شده و بنا داریم هرسال آن را به اجرا درآوریم و غرفه‌های مختلف انواع غذا‌های محلی و صنایع دستی نیز در حاشیه این جشنواره تشکیل شد.

گفتنی است: الیکا عبدالرزاقی بازیگر رامسری مطرح سینما مهمان ویژه این رویداد بود و طی سخنانی ضمن قدرشناسی از این جشنواره آن را گامی ارزشمند برای احیای ارزش‌های اصیل، تاریخ و اصالت مردمان این کهن سرزمین برشمرد.