به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «حسین مافی»گفت:در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن دولتی در محدوده «شهرری»، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: تیم عملیات با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت شبانه روزی سارق حرفه‌ای را شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی در اذر ماه سال جاری و طی یک عملیات غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف شد و به همراه متهم به کلانتری منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: متهم دستگیر شده در ابتدا منکر هرگونه جرمی بوده که در مواجهه با ادله و مستندات غیر قابل انکار پلیس به بزه انتسابی مبنی بر ۴ فقره سرقت اماکن دولتی در محدوده «شهرری» اعتراف کردند.

سرهنگ مافی در پایان گفت: متهم برای تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی شهرستان ری منتقل شد.