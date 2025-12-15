مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد: یک میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستان کشاورزی شهرستان خاتم پیش‌بینی و تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان بهاءآبادی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم گفت: در راستای ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و مهارتی و متناسب با ظرفیت‌های کشاورزی و دامپروری منطقه، یک میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستان کشاورزی شهرستان خاتم پیش‌بینی و تخصیص یافته است که صرف تأمین تجهیزات آموزشی و کارگاهی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: این اقدام با هدف بهبود آموزش‌های عملی، افزایش مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال آینده آنان انجام می‌شود.

وی با اشاره به برخی کمبود‌های نیروی انسانی در شهرستان اظهار داشت: در صورت اعلام نیاز رسمی از سوی آموزش و پرورش شهرستان، کمبود معلمان در رشته‌هایی از جمله ادبیات فارسی، زیست‌شناسی و علوم اجتماعی از طریق اعزام نیرو‌های متخصص جبران خواهد شد تا روند آموزشی دانش‌آموزان با مشکل مواجه نشود.

دهقان بهاء آبادی تأکید کرد: آموزش و پرورش استان آمادگی دارد با اولویت‌بندی نیاز‌ها و در چارچوب قانون، همکاری لازم را برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی شهرستان خاتم ادامه دهد.