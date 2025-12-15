به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و گرامیداشت مقام مادر از بانوان شاغل در دستگاه قضایی استان در گرگان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و گرامیداشت مقام مادر از بانوان شاغل در دستگاه قضایی استان در گرگان تجلیل شد.

همچنین مراسم شکوه مادری به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در یادمان سه شهید خوشنام شهرستان آق قلا برگزار شد.

در مراسمی از مادران و همسران شهدا در آستان مقدس امامزاده یحیی بن زید علیه سلام گنبدکاووس قدردانی شد و مادران شهدا مضجع شریف این امامزاده را غبارروبی کردند.