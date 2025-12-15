پخش زنده
امروز: -
فرماندار ماسال در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: ۱۰ هزار و ۵۴۹ دانشآموز در مدارس شهرستان ماسال تحصیل میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سعید قسمتپور فرماندار ماسال در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: در سال تحصیلی جاری ۱۰ هزار و ۵۴۹ دانشآموز در مدارس شهرستان ثبتنام کردهاند که شامل ۵ هزار و ۱۱۲ نفر ابتدایی، ۲ هزار و ۶۷۰ نفر متوسطه اول و ۲ هزار و ۴۶۸ نفر متوسطه دوم هستند.
وی افزود: آموزش و پرورش شهرستان ۷۴۶ پرسنل و ۱۵۲ مدرسه فعال شامل ۱۲۸ مدرسه دولتی و ۲۴ مدرسه غیردولتی دارد.
فرماندار ماسال در ادامه از اجرای پروژه چمن مصنوعی دبستان عبدالحسینزاده شاندرمن خبر داد و گفت: برای خرید چمن مصنوعی ۳۵۰ میلیون تومان هزینه شده و عملیات زیرسازی آن در حال انجام است و برای اجرای نهایی، به ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز است.