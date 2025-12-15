پخش زنده
۴ ورزشکار کردستانی به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان کشور دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری رده سنی جوانان با حضور ۳۱ ژیمناست در روزهای ۲۶ تا ۲۸ آذر به میزبانی قم و در سالن خانه ژیمناستیک این شهر برگزار خواهد شد.
سید امید شیخاحمدی در کسوت مربی و آنالیزور و محسن دهقانی، اهورا کاظمی و رامین حسین پناهی به عنوان ورزشکار به اردوی انتخابی و آماده سازی ملیپوشان فرا شدهاند.
تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان کشورمان خود را برای حضور موفق در رقابتهای آسیایی ۲۰۲۶ آماده میکند.