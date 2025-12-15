پخش زنده
امروز: -
فعالیت سامانه بارشی عصر امروز در بخشهایی از استانهای بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمدآغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ایستگاههای سازمان هواشناسی نشان میدهد در شهرهای یاسوج، دهدشت، گچساران، بندر دیلم، درودزن، فیروز آباد، فراشبند، لامرد و سپیدان باران میبارد.
همچنین در شهرهای سی سخت و سپیدان بارش برف گزارش شده است.
براساس پیش بینی سازمان هواشناسی گستره فعالیت این سامانه به تدریج تا اواخر وقت امروز استانهای هرمزگان، غرب کرمان و جنوب اصفهان را در بر میگیرد.