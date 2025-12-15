روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه اعلام کرد: با توجه به کاهش محسوس شیوع بیماری‌های تنفسی در سطح شهرستان و براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تمامی مدارس شهرستان از فردا سه شنبه به‌صورت حضوری فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه اعلام کرد: با توجه به کاهش محسوس شیوع بیماری‌های تنفسی در سطح شهرستان و براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تمامی مدارس شهرستان از فردا سه شنبه به‌صورت حضوری فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

در این اطلاعیه آمده است:در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان و با تأکید بر مدیریت بهداشتی مدارس، اولیای دانش‌آموزانی که فرزند آنان دچار بیماری هستند، می‌توانند با هماهنگی مدیریت مدرسه و اخذ استراحت پزشکی، از حضور دانش‌آموز در کلاس درس خودداری کنند.»

روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در مدارس تصریح کرد: «مدیران مدارس موظف‌اند ضمن رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، همکاری لازم را با خانواده‌ها در خصوص دانش‌آموزان بیمار به عمل آورند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: فرمانداری شهرستان فیروزکوه همچنان وضعیت سلامت مدارس را با همکاری شبکه بهداشت و آموزش و پرورش به‌صورت مستمر رصد کرده و در صورت لزوم، اطلاع‌رسانی‌های بعدی از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.