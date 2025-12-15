دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر ضرورت ایجاد ارتباط ارگانیک و نهادی میان مجمع و دانشگاه امام صادق (ع) تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست مشترک دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصغر افتخاری، رئیس دانشگاه امام صادق (ع) و جمعی از مدیران و مسئولان دو مجموعه در دانشگاه برگزار شد.

این نشست در چارچوب گرامیداشت هفته پژوهش و با هدف تبیین ظرفیت‌های دانشگاه امام صادق (ع) در حوزه‌های علمی و پژوهشی، توسعه تعاملات میان‌نهادی و زمینه‌سازی برای امضای تفاهم‌نامه همکاری و بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه انجام شد.

در آغاز برنامه، اصغر افتخاری، رئیس دانشگاه امام صادق (ع)، تربیت نیروی انسانی تراز جمهوری اسلامی را راهبرد اصلی دانشگاه دانست و تأکید کرد رویکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر پایه الگوی تربیتی بنیانگذار آن، مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی (ره)، استوار است.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) افزود: دانشگاه امام صادق (ع) مأموریت خود را در پیوند میان تربیت نیرو‌های متخصص و حل مسائل واقعی کشور تعریف کرده و در این راستا، شکل‌گیری اندیشکده‌ها، پژوهشگاه و هسته‌های پژوهشی را از اقدامات راهبردی سال‌های اخیر دانست.

در ادامه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت تحکیم روابط میان دانشگاه امام صادق (ع) و مجمع تشخیص تأکید کرد و گفت: این ارتباط باید نهادی، ارگانیک و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد تا بتواند پشتیبان علمی مأموریت‌های مجمع در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت باشد.

وی با اشاره به فلسفه وجودی مجمع طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تصریح کرد: مأموریت مجمع، بن‌بست‌شکنی در تعارضات قانون‌گذاری و صیانت از سیاست‌های کلی نظام است و تحقق این مأموریت نیازمند پشتوانه پژوهشی و فکری نهاد‌های علمی کشور، از جمله دانشگاه امام صادق (ع)، خواهد بود.

ذوالقدر همچنین به آغاز فرآیند ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های کلی اشاره کرد و افزود: پژوهش‌های دانشگاهی می‌توانند به تحلیل نقاط قوت و ضعف سیاست‌ها و اصلاح راهبرد‌های کلان در حکمرانی کمک شایسته‌ای کنند.

وی در پایان، با استقبال از حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) در مجموعه مجمع، اظهار امیدواری کرد که این نشست آغازگر همکاری‌های جدی و مشترک برای تحقق مأموریت‌های علمی، تربیتی و راهبردی در سطح ملی باشد.

در بخش پایانی برنامه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت همراه از نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) بازدید کردند.