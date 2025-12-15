به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی مهاباد گفت: در روز‌های پایانی پاییز برای کنترل و ثبات قیمت‌ها بازار این شهرستان رصد و نظارت می‌شود.

پیام رفعت بیشتر تخلفات صورت گرفته را درج نکردن قیمت و گران فروشی اعلام کرد و افزود: از آغاز این طرح تاکنون ۵۰ پرونده تخلفاتی برای رسیدگی تشکیل شده است.

رحمان امینی مسئول واحد نظارت و بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت مهابادهم گفت:

در اجرای این طرح سه گروه از اتاق اصناف و دو گروه از اداره صنعت معدن و تجارت در دو نوبت کاری بربازار شب یلدا در این شهرستان نظارت می‌کنند.

طرح ویژه نظارت شب یلدا تا دوم دی ماه ادامه دارد.