۵۰ پرونده تخلف صنفی از آغاز اجرای طرح شب یلدا در مهاباد تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی مهاباد گفت: در روزهای پایانی پاییز برای کنترل و ثبات قیمتها بازار این شهرستان رصد و نظارت میشود.
پیام رفعت بیشتر تخلفات صورت گرفته را درج نکردن قیمت و گران فروشی اعلام کرد و افزود: از آغاز این طرح تاکنون ۵۰ پرونده تخلفاتی برای رسیدگی تشکیل شده است.
رحمان امینی مسئول واحد نظارت و بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت مهابادهم گفت:
در اجرای این طرح سه گروه از اتاق اصناف و دو گروه از اداره صنعت معدن و تجارت در دو نوبت کاری بربازار شب یلدا در این شهرستان نظارت میکنند.
طرح ویژه نظارت شب یلدا تا دوم دی ماه ادامه دارد.