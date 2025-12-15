دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر کاربردی‌ بودن کتاب «مدرسه‌ای برای زندگی» گفت: این اثر فراتر از یک کتاب آموزشی است و می‌تواند پیوندی واقعی میان مبانی نظری تربیت و تجربه عملی مدرسه برقرار کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عبدالحسین خسروپنا در مراسم رونمایی از کتاب «مدرسه‌ای برای زندگی» گفت: این کتاب صرفاً یک متن آموزشی نیست، بلکه یک الگوی عملی برای حکمرانی مدرسه به شمار می‌آید. در این الگو، مدرسه فقط محل اجرا نیست، بلکه دارای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، اجرا و نظارت و ارزیابی است و همه ارکان حکمرانی در آن دیده شده است.

وی افزود: این کتاب به‌صورت جدی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه دارد و در عین حال نشان می‌دهد که نگاه مدرسه‌محور می‌تواند به اصلاح و تکمیل این اسناد کمک کند.

دبیر‌شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اثر‌که از نظر مبنایی نیز اثر حاضر غنی است و به مباحث بنیادین نظام تعلیم و تربیت، نظریه تربیت، مسئله جنسیت و هدف حیات طیبه توجه دارد. نکته مهم آن است که مفاهیم انتزاعی در این کتاب به یک الگوی کاربردی و قابل اجرا در مدرسه پیوند خورده‌اند.

آقای خسرو پناه افزود: هرچند این الگو برای مدارس ابتدایی دخترانه نوشته شده، اما شمول‌پذیر است و گوهر آن در سایر مدارس نیز قابل استفاده است. در این نگاه، تعلیم و تربیت از هم جدا نیستند و آموزش به‌صورت شبکه‌ای و تلفیقی طراحی شده است تا دانش، نگرش و رفتار دانش‌آموز به‌صورت هم‌زمان رشد کند.

وی گفت: ویژگی مهم دیگر این کتاب، قابلیت نظارت و ارزیابی است. این الگو قابل سنجش بوده و می‌توان اثرگذاری آن را در میدان واقعی مدرسه بررسی کرد. همچنین خانواده‌محوری، مهارت‌محوری، حل مسئله، تجربه عملی و فضای تعاملی از مؤلفه‌های برجسته آن است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بنده در نهایت تأکید می‌کنم که این الگو بر پایه تجربه واقعی مدرسه شکل گرفته و لازم است این تجربه‌ها در قالب آثار علمی و پژوهشی منتشر شود تا پشتوانه‌ای محکم برای سیاست‌گذاری آموزشی کشور فراهم آورد.

عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از چهره‌های فعال در حوزه فلسفه فرهنگ و سیاست‌گذاری آموزش به شمار می‌رود.