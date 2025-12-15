به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان بانوان اسکیت رولبال کشورمان در نخستین دیدار این رقابت‌ها مقابل تیم فرانسه با نمایشی کاملاً برتر، موفق شدند با نتیجه قاطع ۱۸ بر یک به پیروزی برسند.

دختران ایران در هر دو نیمه با تسلط کامل بر جریان بازی، کنترل مسابقه را در اختیار داشتند و با اجرای برنامه‌های فنی و حملات منظم، برتری خود را تا پایان حفظ کردند؛ بردی که آغاز قدرتمندی برای نماینده کشورمان در جام جهانی به شمار می‌آید.

یکی از نکات توجه این دیدار را می‌توان به درخشش مهلا مرادی بازیکن چهارده ساله تیم ملی برشمرد که توانست خوش بدرخشد و در این دیدار موفق به گلزنی شود.

مهدیه مومنی، فاطمه عادل مهربان، شکیبا شعبانی، فاطمه ادیبی فر و پریماه عمیدیان از دیگر گلزنان تیم ملی در این دیدار بودند.

هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال از امروز ۲۴ تا ۲۷ آذرماه به میزبانی شهر دبی کشور امارات برگزار می‌شود.