با الکترونیکی شدن ثبت قراردادهای ملکی قرار بود مردم از این طریق راحتتر و هزینهها کمتر شود، اما سخت بودن استفاده ازین سامانه باعث شده تا هزینه اضافی روی دوش مردم باشد.
به گزارش خبرنگار میز مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، با وجود اجرای طرح قراردادهای یکسان و الکترونیکی شدن فرآیند تنظیم قراردادهای خرید و فروش املاک با هدف کاهش هزینهها و تسهیل امور مردم، بررسیها نشان میدهد همچنان متقاضیان معاملات ملکی ناچار به پرداخت چندباره هزینه هستند.
در روند فعلی، خریداران و فروشندگان املاک معمولاً یک بار بابت تنظیم پیشنویس قرارداد در بنگاههای معاملات املاک هزینه پرداخت میکنند، بار دوم برای مراجعه به دفترخانه و تأیید پیشنویس و بار سوم برای ثبت نهایی قرارداد و صدور سند رسمی. این در حالی است که هدف از یکسانسازی قراردادها، حذف فرآیندهای موازی و کاهش هزینههای اضافی بوده است.