به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از افزایش سرعت عرضه و توزیع نهاده‌های دامی و طیور در استان خبر داده است.

امید شریفی افزود: تولید کنندگان در بخش طیور و گوشت مرغ وضعیت مناسبی دارند و جوجه ریزی بدون مشکل ادامه دارد.

مدیر دفتر انرژی‌های نوین شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: براساس سند انرژی استان لازم است ۵۳۰۰ مگاوات برق با احداث نیروگاه‌های خورشیدی تولید شود و در حال حاضر مسیر سرمایه گذاری برای کاهش ناترازی در صنعت برق هموار‌تر شده است.

مجتبی باقی اضافه کرد: پیش از این برای واگذاری زمین به ۱۷ استعلام نیاز بود، اما حالا این روند تسهیل شده و با ۳ استعلام کار برای احداث نیروگاه خورشیدی آغاز می‌شود.

در پایان بسته شعار سال رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان از اولویت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به ویژه تولید محصولات گلخانه‌ای با راه اندازی پایانه‌های صادراتی خبر داده است.