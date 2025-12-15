پخش زنده
از افزایش سرعت توزیع نهادهها تا هموار شدن فرصت سرمایه گذاری برای جبران ناترازیها در صنعت برق در بسته شعار سال بررسی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از افزایش سرعت عرضه و توزیع نهادههای دامی و طیور در استان خبر داده است.
امید شریفی افزود: تولید کنندگان در بخش طیور و گوشت مرغ وضعیت مناسبی دارند و جوجه ریزی بدون مشکل ادامه دارد.
مدیر دفتر انرژیهای نوین شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: براساس سند انرژی استان لازم است ۵۳۰۰ مگاوات برق با احداث نیروگاههای خورشیدی تولید شود و در حال حاضر مسیر سرمایه گذاری برای کاهش ناترازی در صنعت برق هموارتر شده است.
مجتبی باقی اضافه کرد: پیش از این برای واگذاری زمین به ۱۷ استعلام نیاز بود، اما حالا این روند تسهیل شده و با ۳ استعلام کار برای احداث نیروگاه خورشیدی آغاز میشود.
در پایان بسته شعار سال رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان از اولویت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به ویژه تولید محصولات گلخانهای با راه اندازی پایانههای صادراتی خبر داده است.