با تشدید برودت هوا و پیش‌بینی بارش برف در روز‌های آینده، گرمخانه‌های مشهد به حالت آماده باش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد مقدس گفت: با تشدید برودت هوا و پیش‌بینی بارش برف در روز‌های آینده، خدمات‌رسانی به افراد بی‌سرپناه در مشهد مقدس وارد فاز آماده‌باش شد و گرمخانه مهر به‌صورت شبانه‌روزی میزبان شهروندان نیازمند سرپناه است.

محمدرضا قلندر شریف افزود: بیش از ۸۰ نفر بی‌سرپناه در گرمخانه مهر دیشب پذیرش شدند و با کاهش محسوس دما و احتمال تداوم شرایط ناپایدار جوی، این مرکز تا پایان روز‌های برفی و سرد به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهد بود.

وی گفت: با توجه بر نقش مشارکت مردمی در این شرایط، شهروندان در صورت مشاهده افراد بی‌سرپناه، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع‌رسانی کنند تا انتقال سریع این افراد به مراکز نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی انجام شود.