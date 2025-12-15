پخش زنده
برای نخستینبار در کشور، یک شرکت دانشبنیان قزوین موفق شد دستگاه توانبخشی فرسوده بیمارستانی را بازطراحی و با ترکیب دو فناوری مجزا، به سیستمی یکپارچه و هوشمند تبدیل کند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این شرکت با تکیه بر تخصص مهندسان جوان خود توانسته است دستگاهی چندمنظوره تولید کند که علاوه بر بازتوانی حرکتی بیماران، کنترل روند پیشرفت بیماری و تحلیل تعادلی بدن را نیز انجام دهد.
ویژگی شاخص این دستگاه، ترکیب قابلیتهای دو سامانهی توانبخشی و فورس پلیت در قالب یک سیستم بومیسازیشده و نوین است.
مدیرعامل شرکت، با اشاره به نیازسنجی انجامشده توسط تیم طراحی گفت: مشکلات بیماران دارای اختلالات حرکتی، سکته مغزی یا آسیبهای نخاعی، ما را بر آن داشت تا محصولی بسازیم که هم در بازتوانی نقش مؤثر داشته باشد و هم روند درمان را تسریع کند.
وی افزود: این محصول در حوزه طب فیزیکی و فیزیوتراپی کارآمد است و برای بسیاری از بیماران پساجراحی یا سکتهای قابل استفاده میباشد.