به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، تیمور پورحیدری در نشست هماهنگی ویژه برگزاری ۲۳۷ شهید اصناف و بازاریان گیلان که با حضور روسای ادارات صمت و اتاق‌های اصناف و بسیج اصناف شهرستان‌های گیلان برگزار شد گفت: بازاریان همواره پای مردم و میهن ایستاده‌اند و در تکانه‌های اقتصادی؛ اصناف فضای روانی جامعه را مدیریت می‌کنند.

وی با اعلام برنامه برگزاری سراسری اجلاسیه شهدای اصناف گفت: بیش از ۲۳۷ شهید والامقام مختص حوزه اصناف و بازاریان متدین استان است که پاسداشت این عزیزان با حضور خانواده‌های مکرمشان و جامعه صنفی ۷ دی ماه امسال در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد که به وحدت، همت عالی و افتخارآفرینی کلیه اصناف نیازمند است.

وی در ادامه این نشست با اشاره به ۳ نرخی شدن بنزین گفت: همه مولفه‌های تاثیرگذار در این پروسه تحلیل و ارزیابی شده است و با توجه به سهمیه‌های مشخص و تخصیص سوخت ناوگان حمل و نقل؛ در تامین اقلام و کالا‌های پرمصرف نبایستی تغییرات محسوسی لحاظ شود.

مدیرکل صمت گیلان با تاکید بر لزوم هوشمندی اصناف و معتمدین بازار و روسای اتحادیه‌ها گفت: همراهی و همدلی اصناف و کسبه، باعث تعادل و آرامش بازار بوده و خواهد بود لذا با تدبیر و آگاهی سازی صنوف از هرگونه حاشیه پردازی پیشگیری شود.

در ادامه سرهنگ رحمت صاحب، رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی گیلان نیز به تشریح چارچوب برگزاری اجلاسیه شهدای اصناف و بازار گیلان پرداخت و گفت: حفظ آبروی بازار، افتخار اصناف است و این شعار، محور همیشگی فعالیت کسبه متعهد و با غیرت بازاریان است.

وی بر انجام باشکوه این اجلاسیه با حفظ قداست جایگاه شهدای اصناف با مشارکت حداکثری اصناف و بازاریان پرتلاش تاکید کرد و گفت: ۷ دی مراسم گرامیداشت ۲۳۷ شهید اصناف گیلان همزمان با اجلاسیه سراسری ۱۱ هزار شهید اصناف کشور در تالار مرکزی شهر رشت برگزار می‌شود.

رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی گیلان گفت: آزادسازی زندانیان مالی، تهیه جهیزیه نوعروسان و تدارک سبد کالای حمایتی و رونمایی از کتاب شهدای اصناف استان هم از برنامه‌های این اجلاسیه به برکت شهدا خواهد بود.

بیش از ۱۴۵ هزار واحد صنفی در سراسر استان گیلان با اشتغال ۳۲۵ هزار نفر درحال فعالیت هستند که نقش مهمی در اتصال زنجیره تولید تا مصرف دارند.