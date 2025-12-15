فجر سپاسی شیراز در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، ملوان بندرانزلی رابا نتیجه چهار بر صفر شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فجرسپاسی شیراز در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال عصر امروز میهمان ملوان بندرانزلی بود که با نمایشی خیره کننده میزبان خود را چهار بر صفر درهم کوبید.

بازیکنان فجر از ابتدا بازی را هجومی شروع کردند و در دقیقه ۳۵ ساسان جعفری کیا گل اول را وارد دروازه ملوان کرد.

در ادامه یادگار رستمی در دقیقه ۴۵ از روی نقطه پنالتی اختلاف را به دو گل رساند.

دقیقه ۴۹ فرشید اسماعیلی گلزنی کرد و فجر را در دقایق پایانی نیمه اول سه بر صفر پیش انداخت.

حملات فجری‌ها در نیمه دوم هم ادامه داشت و در نهایت در دقیقه ۶۸ میثم مرادی گل چهارم راوارد دروازه کرد تا فجر با دستی پر از بندر انزلی راهی شیراز شود.

فجر سپاسی شیراز با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و در رده هشتم جدوللیگ برتز فوتبال کشور قرار گرفت.