«کرامت ویس‌کرمی» در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: طبق بند ۳ مصوبه هیئت وزیران، از ۲۲ آذرماه، تمامی خودرو‌های دولتی، مناطق آزاد، وارداتی و خودرو‌های صفر کیلومتر تولید داخل، مشمول سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نخواهند بود و فقط با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومانی سوخت‌گیری می‌کنند.

وی تأکید کرد: همچنین سهمیه ذخیره بنزین این خودرو‌ها از تاریخ ۲۲ آذرماه حذف و غیرقابل استفاده شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی­ بیان کرد: سهمیه خودرو‌های شخصی بدون تغییر باقی است؛ ماهانه ۱۶۰ لیتر شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان. مصرف مازاد نیز با کارت جایگاه و نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

ویس‌کرمی گفت: مدت ذخیره سهمیه ۱۵۰۰ تومانی ۶ ماه است و سهمیه ۳۰۰۰ تومانی به‌صورت ماهانه واریز می‌شود.