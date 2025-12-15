پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: با اجرای مصوبه بنزینی دولت، سهمیه ذخیره بنزین تمامی خودروهای دولتی، مناطق آزاد و وارداتی حذف شده است.
«کرامت ویسکرمی» در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: طبق بند ۳ مصوبه هیئت وزیران، از ۲۲ آذرماه، تمامی خودروهای دولتی، مناطق آزاد، وارداتی و خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل، مشمول سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نخواهند بود و فقط با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومانی سوختگیری میکنند.
وی تأکید کرد: همچنین سهمیه ذخیره بنزین این خودروها از تاریخ ۲۲ آذرماه حذف و غیرقابل استفاده شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بیان کرد: سهمیه خودروهای شخصی بدون تغییر باقی است؛ ماهانه ۱۶۰ لیتر شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان. مصرف مازاد نیز با کارت جایگاه و نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود.
ویسکرمی گفت: مدت ذخیره سهمیه ۱۵۰۰ تومانی ۶ ماه است و سهمیه ۳۰۰۰ تومانی بهصورت ماهانه واریز میشود.