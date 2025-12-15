تفاهم نامه همکاری‌های آموزشی، علمی، پژوهشی و فناورانه بین دانشگاه حکیم سبزواری و سازمان انرژی اتمی ایران به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این تفاهم‌نامه با هدف توسعه علم، فناوری و پژوهش‌های کاربردی در صنعت هسته‌ای کشور به امضا رسید.

علی تسنیمی افزود: تفاهمنامه به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها برای تقویت و توسعه صنعت هسته‌ای و با تأکید بر خوداتکایی ملی، میان سازمان انرژی اتمی ایران به نمایندگی محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و دانشگاه حکیم سبزواری به نمایندگی علی تسنیمی رئیس دانشگاه منعقد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌ نامه، دانشگاه حکیم سبزواری متعهد شد در زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی، تربیت نیروی انسانی متخصص، اجرای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مشترک، ارائه خدمات علمی و مشاوره‌ای، مشارکت در تدوین استاندارد‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و آزمایشگاهی خود به منظور نیاز‌های صنعت هسته‌ای همکاری کند.

وی بیان کرد: سازمان انرژی اتمی ایران نیز با فراهم‌ سازی بستر همکاری‌های پژوهشی و فناورانه، حمایت از طرحهای مشترک، توسعه کاربرد پرتو‌ها در حوزه‌های سلامت، کشاورزی، صنعت و محیط زیست، ایجاد فرصت‌های مطالعاتی صنعتی برای اعضای هیئت علمی و تسهیل کارآموزی و بازدید‌های علمی دانشجویان، زمینه ارتباط مؤثر صنعت هسته‌ای با دانشگاه را فراهم خواهد کرد.

تسنیمی گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و رویداد‌های ترویجی، استفاده مشترک از امکانات و آزمایشگاه‌ها و تبادل دانش و تجربه از دیگر محور‌های مورد توافق طرفین است.