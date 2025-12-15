پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان گفت: تکریم مادران و همسران شهدا باید فراتر از قدردانیهای کلامی بوده و با حمایتهای واقعی همراه باشد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با تأکید بر نقش بیبدیل بانوان خانواده شهدا در پایداری اجتماعی و عاطفی جامعه، گفت: تکریم مادران و همسران شهدا باید فراتر از قدردانیهای کلامی بوده و با حمایتهای واقعی و عملی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه باشد
مرضیه مهدوی در نشست تقدیر از همسران و مادران خانواده شهدای کرمان گفت: مادران و همسران شهدا با صبر، ایمان و ایثار خود، معنای واقعی عشق و مسئولیتپذیری اجتماعی را به جامعه آموختهاند
وی افزود: زن، محور تداوم امید و عاطفه در جامعه است و اگر امید در دل زنان زنده بماند، جامعه نیز پویا و بالنده خواهد ماند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان گفت: دولت و نظام وظیفه دارند دین خود را به خانوادههای معظم شهدا با برنامهریزیهای مؤثر، حمایتهای فرهنگی، درمانی و اشتغالمحور ادا کنند
مادران، همسران و دختران شهدای گرانقدر استان کرمان، «چراغهای خاموشنشدنی این سرزمین» هستند