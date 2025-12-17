پخش زنده
امروز: -
شهید آناتولی میرزایی سنگبربان مرزهای کشور در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهید آناتولی میرزایی راننده کامیون اصفهانی بود، که در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، تدارکات و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز رزمندگان را برعهده داشت.
جمعی از رانندگان برون شهری اصفهان با آغاز هفته حمل و نقل بر سر مزار شهید آناتولی میرزایی آمدند و با آرمانهای این شهید در راه ایثار و دفاع از وطن تجدید میثاق کردند.
استان اصفهان در دوران دفاع مقدس ۱۰۰ شهید راننده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.