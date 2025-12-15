به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های چادرملوی اردکان و استقلال خوزستان در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال کشور، از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف هم رفتند.

سعید اخباری که همچنان از روی ویلچر به هدایت چادرملو می‌پردازد، حجت صدقی، سگاندو، آرتا، محمدی فرد، خسروی، صفری، حبیبی نژاد، اوتازو، مشهدی و بوبو را برای تقابل با حریفان خوزستانی به زمین فرستاد.

انتظار تماشاگران یزدی زیاد طول نکشید و این رنی بوبو بود که در دقیقه ۷ توانست پاس هادی حبیبی نژاد را وارد دروازه استقلال خوزستان کند.

شادی گل رنی بوبو در دقیقه ۲۷ تکرار شد و این بازیکن توانست با پاس سگاندو به دومین گل خود و چادرملو دست یابد.

نیمه دوم این دیدار هم دو گل داشت که سهم هر کدام از تیم‌ها یک گل بود.

بازبینی تصاویر ویدیویی سبب شد تا پنالتی برای استقلال خوزستان گرفته شود و بوحمدان در دقیقه ۸۲ گل اول این تیم را به ثمر برساند.

در حالی که خوزستانی‌ها برای گل تساوی تلاش می‌کردند، این رضا محمودآبادی بود که سومین گل چادرملو را به ثمر رساند تا این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود اردکانی‌ها پایان یابد.

چادرملو با این پیروزی به امتیاز ۲۴ رسید تا به رده سوم جدول لیگ برتر صعود کند.