به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهاردهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران امروز (دوشنبه ۲۴ آذرماه) با رویارویی تیم‌های ملوان بندر انزلی و فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی ادامه پیدا کرد.

بازی دو تیم با برتری دور از انتظار ۴ به صفر به سود میزبان شیرازی به پایان رسید.

برای فجر سپاسی شیراز در این دیدار خارج از خانه ساسان جعفری کیا (۳۵)، یادگار رستمی (۴۵ - پنالتی)، فرشید اسماعیلی (۴+۴۵) و میثم مرادی (۶۸) موفق به گلزنی شدند.

فجر سپاسی که آخرین بردش را در هفته هفتم لیگ برتر مقابل شمس آذر قزوین کسب کرده بود، پس از سه شکست و سه تساوی در این رقابت‌ها و وداع زودهنگام با جام حذفی در مرحله یک شانزدهم نهایی، سرانجام طعم شیرین پیروزی را چشید.

شاگردان پیروز قربانی با این برد ۱۸ امتیازی شده و با تفاضل گل صفر در رده هفتم جدول لیگ برتر قرار گرفتند. ملوان بندر انزلی نیز با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل ۳- به رده هشتم جدول رفت.