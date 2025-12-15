پخش زنده
روز دوم از هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای ایران با پیروزی پرگل فجر سپاسی شیراز در خانه ملوان بندر انزلی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای ایران امروز (دوشنبه ۲۴ آذرماه) با رویارویی تیمهای ملوان بندر انزلی و فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی ادامه پیدا کرد.
بازی دو تیم با برتری دور از انتظار ۴ به صفر به سود میزبان شیرازی به پایان رسید.
برای فجر سپاسی شیراز در این دیدار خارج از خانه ساسان جعفری کیا (۳۵)، یادگار رستمی (۴۵ - پنالتی)، فرشید اسماعیلی (۴+۴۵) و میثم مرادی (۶۸) موفق به گلزنی شدند.
فجر سپاسی که آخرین بردش را در هفته هفتم لیگ برتر مقابل شمس آذر قزوین کسب کرده بود، پس از سه شکست و سه تساوی در این رقابتها و وداع زودهنگام با جام حذفی در مرحله یک شانزدهم نهایی، سرانجام طعم شیرین پیروزی را چشید.
شاگردان پیروز قربانی با این برد ۱۸ امتیازی شده و با تفاضل گل صفر در رده هفتم جدول لیگ برتر قرار گرفتند. ملوان بندر انزلی نیز با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل ۳- به رده هشتم جدول رفت.