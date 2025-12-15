پخش زنده
مردم نوع دوست شهرستان لارستان در قالب طرح ماندگار ٢٨ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست هلال احمر شهرستان لارستان گفت: در راستای ترویج فرهنگ نوعدوستی و تأمین ذخایر حیاتی خون، طرح حمایت ماندگار با هدف اهدای خون و با مشارکت داوطلبان و اعضای این جمعیت در این شهرستان اجرا شد.
مجتبی شریف زاده افزود: در این برنامه انساندوستانه، داوطلبان با حضور در سازمان انتقال خون، با اهدای ٢٨ واحد خون، بار دیگر تعهد و مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به نجات جان بیماران و نیازمندان به فرآوردههای خونی ثابت کردند.
اهدای خون گامی مؤثر در مسیر حمایت پایدار از سلامت جامعه
مدیر کل انتقال خون فارس هم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما فارس گفت: با توجه به کاهش مراجعه مردم به پایگاههای اهدای خون در استان تا ۶۰ درصد، خواستار مشارکت روزانه شهروندان برای تأمین فرآوردههای خونی بیماران هستیم
مجید اکبرزاده بیان کرد: سرمای هوا، شیوع آنفلوآنزا و بیماریهای تنفسی و همچنین بارشهای اخیر عامل کاهش مراجعات بوده است.
اکبرزاده با بیان اینکه همزمان با کاهش مراجعات، تقاضا برای خون بیماران خاص مانند تالاسمی و بیماران سرطانی افزایش یافته است، گفت: نیاز داریم مردم عزیز به صورت روزانه و مستمر به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند تا تولید روزانه فرآوردههای خونی از جمله پلاکت میسر شود.