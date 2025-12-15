مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان، مشارکت زنان در مدیریت‌های اجرایی و اجتماعی را لازمه توسعه پایدار استان دانست.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان، محمدرضا نژادحیدری، روز دوشنبه ۲۴ آذرماه، در آیین اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز بانوان وزارت نیرو به میزبانی صنعت آب و برق استان کرمان گفت: استفاده از ظرفیت‌های بانوان در سطوح مختلف مدیریتی و اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است.

وی افزود: در دولت چهاردهم و با راهبری استاندار کرمان، برای نخستین بار مدیریت اجرایی دو شهرستان مهم استان، جیرفت و بافت، به بانوان سپرده شده است که این اقدام گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت مدیریتی به شمار می‌رود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان گفت: حضور بانوان در مسئولیت‌های ستادی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نشان‌دهنده توانمندی، شایستگی و ظرفیت بالای زنان در ارتقای عملکرد مدیریتی و بهبود فرآیند‌های اجرایی است.