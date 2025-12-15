تازه‌ترین گزارش آژانس محیط زیست انگلیس نشان می‌دهد، این کشور امسال با کاهش ۲۰ درصدی تولید گندم، جو و کلزا، خشک‌ترین بهار و گرم‌ترین تابستان را تجربه کرد و خسارت ۸۰۰ میلیون پوندی به کشاورزان انگلیسی تحمیل کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، یک کشاورز انگلیسی در این باره می‌گوید: ما عملا از برداشت محصولات کشاورزی مخصوصا غلات بازماندیم چرا که کمبود آب امکان کاشت، داشت و برداشت را از ما گرفته و کاری هم از دست ما بر نمی‌آید.

این شرایط همراه با افزایش بهای نهاده‌های کشاورزی و رویکرد دولت در دریافت بیشتر مالیات از کشاورزان موجب شده کشاورزان انگلیسی بار‌ها پیاده و با تراکتور‌های خود در خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری و مجلس انگلیس دست به تظاهرات بزنند.

یک کشاورز انگلیسی می‌گوید: تظاهرات امروز در اعتراض به افزایش مالیات بر زمین‌های کشاورزی است که با اجرای قانون مالیات بر زمین‌های کشاورزان بسیاری از ما کشاورزان ناچاریم بخشی از زمین هایمان را بفروشیم تا پول مالیات دولت را تامین کنیم و این به معنی تولید محصولات کمتر و فشار بیشتر به کشاورزان است.

پژوهشگران در انگلیس می‌گویند: این تغییرات شدید آب و هوایی، چهره جدید اقلیم انگلیس است؛ باران‌های سیل‌آسا و خشکی‌های کشنده گیاهان و البته راهکاری هم ارائه کرده‌اند که کاشت پوشش گیاهی زمستانه که می‌تواند خاک را، هم در برابر سیلاب و هم در دوره‌های خشکسالی مقاوم‌تر کند.

به گفته کارشناسان در انگلیس تا زمانی که الگوی بارش و دما چنین نامطمئن است، آینده کشاورزی در این کشور بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از نگرانی قرار دارد.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس سه مورد از پنج مورد بدترین برداشت محصولات کشاورزی در تاریخ این کشور در پنج سال اخیر روی داده است، اکنون چهار پنجم کشاورزان در انگلیس نگران هستند که تغییرات اقلیمی، کشاورزی را به فعالیتی نامطمئن تبدیل کرده باشد.