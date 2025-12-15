

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مسعود صادقی خمامی گفت: در پی بروز پدیده نوظهور ریزگرد‌ها که موجب آسیب جدی به شبکه‌های توزیع برق در سطح شهرستان رودبار شده است، عملیات تعمیرات گسترده فیدر‌های ۲۰ کیلوولت آغاز شد.

وی افزود: این اقدام با بهره‌گیری از روش خط گرم صورت می‌گیرد تا ضمن استمرار تأمین برق مشترکان، از خاموشی‌های طولانی‌مدت جلوگیری شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: برای انجام این موضوع کارشناسان و نیرو‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با استفاده از تجهیزات تخصصی و رعایت کامل اصول ایمنی، در حال بازسازی و مقاوم‌سازی خطوط هستند.

مسعود صادقی خمامی هدف اصلی این عملیات، افزایش پایداری شبکه، کاهش خاموشی‌ها و ارتقاء سطح خدمات‌رسانی به مشترکان شهری و روستایی دانست.

به گفته وی اجرای روش خط گرم امکان تعمیر و نگهداری شبکه را بدون قطع جریان برق فراهم می‌سازد و به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین شیوه‌های تعمیراتی در صنعت برق شناخته می‌شود.