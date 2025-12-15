پخش زنده
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی و حساسیت موضوع، به منظور افزایش ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی نامساعد، تمامی نیروهای پلیس راه در محورهای شمال استان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
سرهنگ معینالدینی، ضمن اشاره به این موضوع که بهتر است رانندگان تا حد امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند، از عموم مردم خواست با رعایت نکات ایمنی، کاهش سرعت و توجه به علائم هشداردهنده، سفرهای خود را مدیریت کنند تا خطرات احتمالی کاهش یابد.