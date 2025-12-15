به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری چادگان گفت: در راستای ساماندهی واگذاری‌های قانونی زمین و صیانت از انفال، برای حدنگاری و ثبت‌اسناد مالکیت دولت در چادگان اقدام موثری شده است.

حجت الله بهمنی افزود: تاکنون برای بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی شهرستان سند حدنگاری صادر شده و صدور سند برای حدود ۷۰۰ هکتار باقی‌مانده با همکاری دستگاه‌های اجرایی در جریان است.

وی با اشاره به نقش حدنگاری در جلوگیری از تصرف غیرمجاز اموال عمومی ادامه داد:

زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌ها از ۹ روز به سه روز کاهش یافته و چادگان اکنون در ارزیابی ملی، رتبه دوم کیفی و سوم کمی کشور را دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی چادگان گفت: درخواست‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌های منابع طبیعی، به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی دریافت شده است و وضعیت ثبتی اراضی، پیش‌شرط اصلی هر واگذاری است تا از بروز تضاد‌های حقوقی و مالکیتی جلوگیری شود.

رئیس اداره منابع طبیعی چادگان افزود: تاکنون بیش از ۱۴ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده تا شهرستان چادگان نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق کشور ایفا کند.