به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدزاده با اشاره به وجود ۲کرسی خالی مجلس در استان افزود: یک کرسی مربوط به حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر و کرسی دیگر مربوط به حوزه انتخابیه بستان آباد است که در این انتخابات میان دوره‌ای تکمیل خواهند شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ شرقی گفت: افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات میان دوره‌ای این دو حوزه را دارند، لازم است از ۱۳ تا ۱۶ دی ماه با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir به تکمیل فرم داوطلبی در سامانه اقدام کرده و مدارک مورد نیاز خود را بارگذاری و کد رهگیری دریافت کنند.

وی به موضوع داوطلبان مشمول استعفا اشاره کرد و گفت: افرادی که دارای پست مدیریتی یا مسئولیت‌های مشمول استعفا هستند، باید حداکثر تا ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴ از سمت یا مسئولیت خود استعفا داده و استعفای آنها به تایید مقام مسئول برسد تا امکان داوطلبی در انتخابات برای آنان فراهم شود.