رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ ماده واحده «اصلاح ماده ۱۶ نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس میرزاحسینی اظهار کرد: ماده واحده «اصلاح ماده ۱۶ نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» برای اجرا ابلاغ شد.

وی با اشاره به اهمیّت این اصلاحیه در تسهیل فرآیند پذیرش دانشجویان متعهد خدمت، تأکید کرد که این اقدام با هدف حمایت از علاقه‌مندان به تدریس و ارتقای کیفیت تربیت معلم صورت گرفته است.

رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بر اساس این ماده واحده حداکثر سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی تربیت معلم برای متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای مدت سه سال، از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا سال تحصیلی ۱۴۰۸-۱۴۰۷، ۳۰ سال تمام تعیین می‌شود که پس از این مدت و بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش و ارزیابی آثار و نتایج اجرای این ماده واحده، تصمیم مقتضی را شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ خواهد کرد.

ماده واحده به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده ـ ماده ۱۶ نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:ماده ۱۶ ـ حداکثر سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی تربیت معلم برای متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای مدت سه سال (سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا سال تحصیلی ۱۴۰۸-۱۴۰۷) ۳۰ سال تمام تعیین می‌گردد و پس از آن بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش و ارزیابی آثار و نتایج اجرای این ماده واحده، تصمیم مقتضی را شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌کند.مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی