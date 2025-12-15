پخش زنده
معاون توسعه مدیریت راهداری و حمل ونقل جادهای استان کرمان از استمرار و تشدید نظارتها بر مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی استان خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان کرمان با اشاره به در پیش رو بودن سالروز شهادت سردار سلیمانی، از استمرار و تشدید نظارتها بر مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی استان خبر داد.
سید احسان جعفرینسب افزود: در حال حاضر ۵۲ مجتمع خدمات رفاهی بینراهی در محورهای مواصلاتی استان کرمان در حال بهرهبرداری است که این مجتمعها بهصورت مستمر و نظاممند تحت نظارت کارشناسان این ادارهکل قرار دارند.
وی افزود: همچنین ۳۶ مجتمع خدمات رفاهی دیگر در سطح استان در دست احداث است که روند اجرای آنها نیز بهطور مستمر پایش و رصد میشود.
جعفرینسب افزود: همزمان با ایام گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و با توجه به افزایش حجم ترددهای جادهای، نظارتها در محورهای مواصلاتی استان از جمله ریگان، بم، کرمان بردسیر، سیرجان، رفسنجان، انار با رویکرد ارتقای سطح خدماترسانی، رعایت الزامات ایمنی، بهداشتی و تأمین رفاه کاربران جادهای با دقت و حساسیت بیشتری در حال انجام است.