به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان کرمان با اشاره به در پیش رو بودن سالروز شهادت سردار سلیمانی، از استمرار و تشدید نظارت‌ها بر مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی استان خبر داد.

سید احسان جعفری‌نسب افزود: در حال حاضر ۵۲ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در محور‌های مواصلاتی استان کرمان در حال بهره‌برداری است که این مجتمع‌ها به‌صورت مستمر و نظام‌مند تحت نظارت کارشناسان این اداره‌کل قرار دارند.

وی افزود: همچنین ۳۶ مجتمع خدمات رفاهی دیگر در سطح استان در دست احداث است که روند اجرای آنها نیز به‌طور مستمر پایش و رصد می‌شود.

جعفری‌نسب افزود: همزمان با ایام گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و با توجه به افزایش حجم تردد‌های جاده‌ای، نظارت‌ها در محور‌های مواصلاتی استان از جمله ریگان، بم، کرمان بردسیر، سیرجان، رفسنجان، انار با رویکرد ارتقای سطح خدمات‌رسانی، رعایت الزامات ایمنی، بهداشتی و تأمین رفاه کاربران جاده‌ای با دقت و حساسیت بیشتری در حال انجام است.