به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: محلول گاواژ نوین یکی از محصولات فناورانه‌ای است و توسط شرکت کارن که در مرکز رشد دانشگاه مستقر است، تولید شده است.

مهرپرور افزود: این محلول با فرمولاسیون جدید برای بیمارانی که امکان تغذیه معمول ندارند، طراحی شده و برای اولین بار در سطح خاورمیانه تولید شده است که ارزش بالایی دارد.

وی به دیگر محصول فناورانه پرداخت و گفت: دومین محصول رونمایی شده مربوط به شرکت لقمانته است. این محصول در واقع یک جایگزین داخلی برای نمونه خارجی یکی از روش‌های درمانی سنگ‌های کلیوی است که در صورت تولید انبوه، می‌تواند به کاهش هزینه‌های درمانی و وابستگی به واردات کمک شایانی کند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت: این دستاورد‌ها نشاندهنده توانمندی مراکز رشد دانشگاه در تبدیل دانش به فناوری‌های کاربردی و رفع نیاز‌های حوزه سلامت کشور است.

همچنین در این همایش از پژوهشگران برتر، دانشجویان و کارمندان حوزه پژوهشی قدردانی شد.