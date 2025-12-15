به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «پیمان ایمانی» گفت: به‌زودی با راه‌اندازی خطوط لوله و تأسیسات سرچاهی، چندراهه جمع‌آوری و ۴۰ کیلومتر خط لوله انتقال ۱۶ اینچ شاهد ارسال گاز از مرکز جمع‌آوری میدان توس به تأسیسات جمع‌آوری خانگیران خواهیم بود.

وی افزود: با تلاش‌های شبانه‌روزی و هماهنگی بین مدیریت‌های امورفنی و مهندسی ساختمان نفت مناطق مرکزی ایران با واحد‌های عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق و واحد مجری این پروژه عظیم ملی، امکان ارسال گاز به مرکز جمع آوری خانگیران و در ادامه پالایشگاه خانگیران در زمستان امسال فراهم شده که نویدبخش تسریع در راه‌اندازی بخش‌های مختلف پروژه و آمادگی بیشتر برای تأمین گاز ۵ استان کشور است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بیان کرد: فعالیت‌های اجرایی میدان گازی توس که پس از دوره‌ای وقفه، از مهر ۱۴۰۳ با پیشرفت کمتر از ۱۰ درصد از سر گرفته شد، اکنون با مجموعه‌ای از اقدام‌های فنی و عملیاتی در حال توسعه است و به‌عنوان یکی از منابع جدید تأمین گاز پالایشگاه خانگیران پیش می‌رود. این عملیات با همکاری همه واحد‌های مرتبط و بدون بروز هیچ‌گونه حادثه‌ای ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، میدان گازی توس در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال‌شرق مشهد مقدس و در جنوب میدان‌های خانگیران و گنبدلی قرار گرفته است. توسعه و بهره‌برداری از این میدان نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه و تأمین پایدار انرژی در شمال و شرق کشور خواهد داشت.