به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از نیویورک، مقامات شهر پراویدنس ایالت رودآیلند تأیید کردند، فرد مظنون که بازداشت شده بود، ارتباط اثبات‌ شده‌ای با این حمله نداشته و تحقیقات اکنون «به مسیر دیگری» هدایت شده است.

برت اسمِیلی شهردار پراویدنس، اعلام کرد، هیچ راهی برای دانستن اینکه عامل تیراندازی هنوز در شهر یا حتی در ایالت حضور دارد، وجود ندارد.

او گفت: «می‌دانیم این خبر می‌تواند موجب نگرانی دوباره در جامعه شود، اما تاکنون هیچ تهدید مشخص و معتبری علیه شهر پراویدنس دریافت نشده است.»

سرهنگ اسکار پرز، رئیس پلیس پراویدنس، در یک نشست خبری گفت: با وجود آنکه «برخی شواهد اولیه» باعث بازداشت فرد مظنون شده بود، اما این شواهد برای طرح اتهام کافی نبوده و او آزاد شده است، به گفته مقام‌ها، هنوز مظنون یا انگیزه مشخصی برای این حمله معرفی نشده است.

تیراندازی بعدازظهر شنبه زمانی رخ داد که فردی مسلح با تفنگ وارد یک سالن درس در ساختمان مهندسی «باروس و هالی» دانشگاه براون شد و به سوی دانشجویان آتش گشود، در این حمله دست‌کم دو دانشجو کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

پیتر اف. نرونها، دادستان کل رودآیلند، گفت: کمبود دوربین‌های مداربسته در محل حادثه، روند تحقیقات را دشوار کرده است.

او تصریح کرد: «در آن ساختمان دانشگاهی دوربین‌های زیادی وجود نداشت» و پلیس از شهروندان خواسته است، هرگونه تصویر یا ویدئوی احتمالی مرتبط با حادثه را در اختیار نیروهای تحقیق قرار دهند.

دانشگاه براون پس از آزادی مظنون، با صدور اطلاعیه‌ای از دانشجویان و کارکنان خواست همچنان هوشیار باشند، این دانشگاه اعلام کرد تعداد نیروهای امنیتی خود را بیش از 2 برابر کرده و سطح آماده‌باش در محوطه دانشگاه همچنان بالاست.

مقامات تأکید کرده‌اند، تحقیقات با مشارکت نهادهای محلی، ایالتی و فدرال ادامه دارد و تا شناسایی و بازداشت عامل تیراندازی، حضور گسترده نیروهای پلیس در اطراف دانشگاه و شهر پراویدنس حفظ خواهد شد.