مقامات انتظامی ایالت کالیفرنیا اعلام کردند: «راب راینر»، کارگردان و بازیگر سرشناس هالیوود، و همسرش «میشل سینگر راینر» در خانهشان در محله مرفه برنتوود لسآنجلس به قتل رسیدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، پلیس لسآنجلس اعلام کرد: بعدازظهر یکشنبه حوالی ساعت ۳:۳۰ به وقت محلی شخصی در پی تماس درخواست کمک پزشکی وارد منزل این زوج شد و اجساد یک مرد ۷۸ ساله و یک زن ۶۸ ساله را یافت.
پلیس جزئیات زیادی از نحوه وقوع حادثه منتشر نکرده، اما منابع آگاه به آسوشیتدپرس گفتهاند هر دو قربانی بر اثر اصابت ضربات چاقو جان باختهاند.
اداره پلیس لسآنجلس اعلام کرده است، هنوز مظنون مشخصی شناسایی یا بازداشت نشده و تحقیقات به عهده واحد «سرقت و قتل» پلیس این شهر است.
مقامات محلی تأیید کردهاند، یکی از اعضای خانواده برای ادای توضیحات مورد پرسش قرار گرفته، اما تاکنون اتهامی علیه هیچ فردی مطرح نشده است و پلیس همچنان در حال اجرای حکم تفتیش منزل و گفتوگو با اعضای خانواده و اطرافیان قربانیان است.
خبر قتل راب راینر و همسرش موجی از واکنشها و پیامهای تسلیت را در هالیوود و محافل سیاسی آمریکا به دنبال داشته است، از جمله گاوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که در بیانیهای راینر را «چهرهای بزرگدل و تأثیرگذار در تاریخ سینما و تلویزیون آمریکا» توصیف کرد و گفت: فعالیتهای اجتماعی و مدنی او، از حقوق کودکان تا برابری ازدواج، تأثیری ماندگار بر جامعه آمریکا گذاشت.
کارن بس، شهردار لسآنجلس، نیز این حادثه را «ضایعهای ویرانگر برای شهر» خواند و از نقش راب و میشل راینر در حمایت از آموزش کودکان و حقوق مدنی تمجید کرد.
باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین آمریکا، هم در پیامی اعلام کرد که او و همسرش «از این فقدان تراژیک عمیقاً اندوهگین» هستند.
میشل سینگر راینر، عکاس و تهیهکننده، از سال ۱۹۸۹ همسر راب راینر بود و این زوج سه فرزند داشتند، پلیس لسآنجلس تأکید کرده است با توجه به بی سابقه بودن قتل در محله برنتوود، تحقیقات با حساسیت بالا ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از پیشرفت پرونده منتشر خواهد شد.