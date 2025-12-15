بسته جامع تکریم از معلمان پیشکسوت تدوین و مراکز امید ویژه بازنشستگان فرهنگی در شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان تاسیس می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در امور بازنشستگان در گردهمایی دو روزه مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان گفت: بسته جامع تکریم از پیشکسوتان تدوین و مراکز امید در شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان ویژه بازنشستگان فرهنگی تاسیس می‌شود.

ناصر مهدی پور گفت: بنا به پیشنهاد مدیرکل آموزش و پرورش در خصوص فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی - هنری با همکاری معاونت‌های پرورشی و تربیت بدنی به زودی تفاهم نامه‌هایی با آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان منعقد می‌شود، همچنین بزرگترین همایش تقدیر از پیشکسوتان در آینده‌ای نه چندان دور در مرکز استان برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی این تفاهم نامه ایجاد تجهیز و توسعه پایدار در مراکز امید به عنوان کانونی برای غنی سازی اوقات فراغت، ارتقای سلامت، توانمند سازی وغنی سازی فعالیت‌های فرهنگی - اجتماعی بازنشستگان آموزش و پرورش است.

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در امور بازنشستگان گفت: فراهم آوردن محیطی پویا و با نشاط برای تعاملات اجتماعی و تبادل تجربیات میان بازنشستگان، ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی بازنشستگان از طریق برنامه‌های منظم ورزشی و آموزشی و ... از اهداف اختصاصی انعقاد این تفاهم نامه است.

بر پایه این گزارش، گردهمایی دو روزه مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان در مهمانسرای فرهنگیان شهر کرمان در حال برگزاری است.