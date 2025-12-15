مایک ترنر، رئیس پیشین کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرد: دولت دونالد ترامپ تاکنون هیچ توضیح روشنی درباره اهداف و راهبرد خود در قبال ونزوئلا به کنگره ارائه نکرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، مایک ترنر، نماینده جمهوری‌خواه ایالت اوهایو، در گفت‌و‌گو با برنامه‌ای در شبکه‌ای‌بی‌سی آمریکایی گفت: «رئیس‌جمهور شفاف نبوده و قطعاً با کنگره ارتباط برقرار نکرده است.» وی افزود دولت باید تاکتیک‌های تشدیدکننده خود علیه ونزوئلا را برای قوه مقننه توضیح دهد، اما تاکنون چنین کاری نکرده، زیرا «نمی‌خواهند کارت‌های خود را برای نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، رو کنند.»

نشریه آمریکایی «د هیل» هم در این باره نوشت: دولت ترامپ در ماه‌های اخیر تنش‌ها با دولت مادورو را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و مقام‌های آمریکایی بار‌ها او را «رهبر نامشروع» خوانده‌اند. در همین چارچوب، پنتاگون حضور نظامی آمریکا را در منطقه تحت فرماندهی جنوبی ‍گسترش داده است.

دونالد ترامپ از اوایل ماه سپتامبر تاکنون دست‌کم ۲۲ حمله علیه آنچه «قایق‌های قاچاق مواد مخدر» خوانده شده در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام را مجاز دانسته که بنا بر گزارش‌ها، دست‌کم ۸۷ کشته برجای گذاشته است.

آمریکا همچنین روز چهارشنبه یک نفتکش در مسیر کوبا را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد؛ نفتکشی که از سال ۲۰۲۲ تحت تحریم آمریکا قرار داشت و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت حمل می‌کرد.

دهیل اضافه کرد: اگرچه ترامپ روز پنجشنبه دلایل مختلفی برای این اقدامات مطرح کرد و از جمله به نگرانی‌ها درباره مهاجرت شهروندان ونزوئلایی به آمریکا اشاره کرد، اما

مارک وارنر، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا و عضو «گَنگ هشت» — متشکل از رهبران دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا و رؤسا و اعضای ارشد کمیته‌های اطلاعاتی - اعلام کرد که او هم هیچ‌گونه توجیه یا توضیحی درباره نیت و اهداف دولت آمریکا در قبال ونزوئلا دریافت نکرده است.

مایک ترنر با اشاره به توقیف نفتکش ونزوئلایی گفت این اقدام نشان می‌دهد دولت ترامپ در حال افزایش «فشار اقتصادی» بر دولت مادورو است. هرچند صادرات نفت ونزوئلا در سال‌های اخیر کاهش یافته، اما بنا بر داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور تا سپتامبر ۲۰۲۳ همچنان دهمین تولیدکننده بزرگ نفت خام در میان اعضای اوپک بوده است.