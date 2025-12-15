به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه تیم گل گهر در ورزشگاه شهید سلیمانی مقابل میهمان هم استانی خود مس کرمان به برتری ۲ به صفر رسید.

تیم فوتبال گل گهر با این برد ۲۰ امتیازی شد و به رده هفتم جدول لیگ برتر صعود کرد و مس رفسنجان ۸ امتیازی در قعر جدول باقی ماند تا مجتبی جباری در دومین حضورش روی نیمکت این تیم طعم تلخ شکست را بچشد.

داور: ایمان کهیش

کمک‌ها: محمد عطایی، مهران مصطفوی

داور VAR: مهناز ذکایی کمک: غلامرضا ادیبی

کارت زرد: پوریا لطیفی فر از گل گهر و میلاد فخرالدینی و احمدرضا زنده روح از مس

گل: سیاوش یزدانی (۴۳) و علی اصغر عاشوری (۴۸) برای گل گهر