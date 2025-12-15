پخش زنده
مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی در شهرستان هندیجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: این مرحله از جشنواره با شعار «جهان با قصه کودکان را ببین» از امروز بیست و چهارم آذرماه در سالن اجتماعات مهران خسروی بندر هندیجان آغاز شد.
جمال ضیغمی با اشاره به اینکه در این مرحله از این جشنواره ۶۵ قصه گو حضور دارند، ادامه داد: پس از داوری و بررسی آثار یک هزار و ۷ قصه گو از شهرهای مختلف خوزستان، نفرات برتر به مرحله استانی راه یافتنند.
وی ادامه داد: در مرحله استانی شرکت کنندگان در ۱۰ بخش علمی، سنتی و کلاسیک، منظوم، آیینی سنتی، زبان اشاره، با ابزار، دینی، ۱۰۰ ثانیهای، نو و ایثار و قهرمانان تا فردا بیست و پنجم آذر ماه با هم به رقابت میپردازند.
معاون فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان بیان کرد: نفرات برتر در مرجله استانی به مسابقات ملی و بین المللی جشنواره قصه گویی که به میزبانی اصفهان برگزار میشود، راه مییابند.