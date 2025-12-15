پخش زنده
اجلاسیه شهدای دانش آموز کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، استان کردستان ۴۳۶ دانش آموز و ۵۸ فرهنگی شهید در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.
کنگره ملی شهدای کردستان سال آینده برگزار خواهد شد و اجلاسیه شهدای دانشآموز از جمله برنامههای پیش کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان است.
حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه دراستان در این مراسم با بیان اینکه دانش آموزان شهید با ایثار و از خودگذشتگی به الگوهای ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شدند، گفت: دانش آموزان شهید در تبیین حق از باطل و معرفت، ادب و اخلاق نیز اسوه هستند.
سردار رضایی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان هم با بیان اینکه اجلاسیه شهدای دانش آموز باید گفتمان ساز و جریان ساز باشد ادامه داد: مسجد، مدرسه و خانواده سه ضلع مثلث تربیتی دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی است.
در این مراسم از کتاب نام آوران صادق با مضمون جهاد و شهادت هم رونمایی شد.