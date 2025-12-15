دانش آموزان شهید الگو‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی هستند دانش آموزان شهید الگو‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی هستند دانش آموزان شهید الگو‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی هستند دانش آموزان شهید الگو‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، استان کردستان ۴۳۶ دانش آموز و ۵۸ فرهنگی شهید در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.

کنگره ملی شهدای کردستان سال آینده برگزار خواهد شد و اجلاسیه شهدای دانش‌آموز از جمله برنامه‌های پیش کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان است.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه دراستان در این مراسم با بیان اینکه دانش آموزان شهید با ایثار و از خودگذشتگی به الگو‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شدند، گفت: دانش آموزان شهید در تبیین حق از باطل و معرفت، ادب و اخلاق نیز اسوه هستند.

سردار رضایی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان هم با بیان اینکه اجلاسیه شهدای دانش آموز باید گفتمان ساز و جریان ساز باشد ادامه داد: مسجد، مدرسه و خانواده سه ضلع مثلث تربیتی دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی است.

در این مراسم از کتاب نام آوران صادق با مضمون جهاد و شهادت هم رونمایی شد.