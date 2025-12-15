به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام هادی اندیشه گفت: در مخزن این کتابخانه به عنوان میراث این کشور، ۱۴ هزار عنوان کتاب خطی در ۱۰ هزار جلد کتاب جمع آوری شده است.

وی افزود: در بخش عمومی این کتابخانه ۶۰ هزار جلد کتاب نگهداری می‌شود و به عنوان کتابخانه مادر در مجموعه کتاب‌های سربی، سنگی. کتب لاتین و نشریات و روزنامه‌ها نگهداری می‌شود.

حجت الاسلام اندیشه با بیان اینکه در حال حاضر ۵ هزار نفر از طلاب عضو فعال این کتابخانه هستند اضافه کرد: در بخش امانی کتابخانه هم ۳۰ هزار جلد کتاب وجود دارد و در بخش علوم انسانی اسلامی اعضا از این آثار بهره‌مند می‌شوند.

کتابخانه آیت الله گلپایگانی در سال ۱۳۶۶ به دست ایشان پایه گذاری شده و در سال ۱۳۷۱ در بخش قرائت خانه، عمومی و بخش امانات به بهره برداری رسیده است و از سال ۱۳۹۵ به همت بیت ایشان و آیت الله صافی گلپایگانی بخش‌هایی مانند مخزن عمومی، مخزن امانات، تالار عمومی، تالار تفسیر و تالار تفسیرعلوم قرآنی و مخزن اهدا به آن افزوده شده است.

همچنین مدرسه علمیه آیت الله گلپایگانی یکی از مدارس علمیه با سابقه شهر قم است که هر روز در ۸۳ کلاس و با حضور ۲۳۰ استاد ۵ هزار نفر از طلاب در سطوح عالی و خارج فقه تلمذ می‌کنند.