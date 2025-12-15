پخش زنده
مدیر کتابخانه آیت الله گلپایگانی گفت: کتابخانه آیت الله گلپایگانی با داشتن ۱۴ هزار کتاب خطی نفیس از قرن ۲ هجری تاکنون زبان تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم است.
وی افزود: در بخش عمومی این کتابخانه ۶۰ هزار جلد کتاب نگهداری میشود و به عنوان کتابخانه مادر در مجموعه کتابهای سربی، سنگی. کتب لاتین و نشریات و روزنامهها نگهداری میشود.
حجت الاسلام اندیشه با بیان اینکه در حال حاضر ۵ هزار نفر از طلاب عضو فعال این کتابخانه هستند اضافه کرد: در بخش امانی کتابخانه هم ۳۰ هزار جلد کتاب وجود دارد و در بخش علوم انسانی اسلامی اعضا از این آثار بهرهمند میشوند.
کتابخانه آیت الله گلپایگانی در سال ۱۳۶۶ به دست ایشان پایه گذاری شده و در سال ۱۳۷۱ در بخش قرائت خانه، عمومی و بخش امانات به بهره برداری رسیده است و از سال ۱۳۹۵ به همت بیت ایشان و آیت الله صافی گلپایگانی بخشهایی مانند مخزن عمومی، مخزن امانات، تالار عمومی، تالار تفسیر و تالار تفسیرعلوم قرآنی و مخزن اهدا به آن افزوده شده است.