مشکلات تأمین مالی واحد‌های تولیدی آذربایجان شرقی با حضور معاونان وزرای صمت و امور اقتصادی و دارایی، مدیران بانکهای عامل و فعالان صنعتی در بناب مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست صنعتگران استان با اشاره به دشواری دسترسی به منابع بانکی، افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش تولید، تسریع در روند پرداخت و اعمال انعطاف بیشتر را در ارائه تضامین خواستار شدند.

مدیران بانک‌های عامل نیز گزارشی از میزان تخصیص منابع، محدودیت‌های موجود و روند پرداخت تسهیلات به واحد‌های صنعتی ارائه کردند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با تأکید بر نقش مؤثر نظام بانکی در پایداری تولید گفت: تأمین مالی نباید به گلوگاه صنعت تبدیل شود و بانک‌ها باید در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، حمایت عملی و مؤثر از تولیدکنندگان داشته باشند.

فرشاد مقیمی افزود: انتظار وزارت صمت این است که سهم واقعی بخش صنعت از تسهیلات بانکی محقق شود و منابع بانکی به صورت هدفمند در اختیار واحد‌های تولیدی فعال و خوش‌حساب قرار گیرد تا چرخه تولید دچار وقفه نشود.

مرتضی زمانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تأکید بر هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد گفت: اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت، حمایت از تولید و اشتغال است و بانک‌ها باید در تخصیص منابع، بخش صنعت را در اولویت واقعی خود قرار دهند.

این جلسه در پایان با جمع‌بندی مطالب مطرح‌شده و تأکید بر پیگیری مصوبات برای تسهیل تخصیص تسهیلات بانکی به واحد‌های تولیدی شهرستان بناب و استان آذربایجان شرقی به کار خود پایان داد.